芦田愛菜、年末年始のテレビCMタレントランキングで1位に！ | RBB TODAY

芦田愛菜、年末年始のテレビCMタレントランキングで1位に！
エンタメ その他
エム・データは、「2022年～2023年の年末年始TV-CMタレントランキング」を発表した（集計期間：2022年12月28日～2023年1月3日）。
放送回数ランキングでは、昨年の年間ランキングから引き続き芦田愛菜が1位に。2位には橋本環奈、3位に出川哲朗、4位に斎藤工、5位に広瀬すずが続いた。
会社数のランキングでは女性トップが7社で新垣結衣と今田美櫻、男性トップは6社でサンドウィッチマンという結果に。また、急上昇・ブレイク会社数のランキングでは髙橋ひかるとなかやまきんに君が昨年の年末年始0社から今年4社に一気にジャンプアップしトップとなった。
ランキングの詳細は以下の通りだ。
＜2022年～2023年の年末年始TV-CM放送回数ランキング＞
【1位】 芦田愛菜 575回
【2位】 橋本環奈 508回
【3位】 出川哲朗 464回
【4位】 斎藤工 463回
【5位】 広瀬すず 343回
【6位】 小池栄子 328回
【7位】 綾瀬はるか 319回
【8位】 佐藤健 313回
【9位】 小栗旬 295回
【10位】 浜辺美波 288回
【11位】 川口春奈 277回
【12位】 松坂桃李 270回
【13位】 今田美桜 269回
【14位】 神木隆之介 262回
【15位】 山田裕貴 241回
【16位】 桑田真澄／Matt 235回
【18位】 大泉洋（TEAM NACS） 234回
【19位】 竹内涼真／林遣都 231回
＜2022年～2023年の年末年始TV-CM会社数ランキング＞
【7社】新垣結衣、今田美桜
【6社】芦田愛菜、川口春奈、サンドウィッチマン
【5社】有村架純、綾瀬はるか、小栗旬、賀来賢人、神木隆之介、小池栄子、広瀬すず、吉沢亮
＜2022年～2023年の年末年始TV-CM急上昇・ブレイク会社数＞
【4社】髙橋ひかる、なかやまきんに君
【3社】新垣結衣、生田絵梨花、今田美桜、梅沢富美男、菊池風磨（Sexy Zone）、小池栄子、小泉孝太郎、山田裕貴、山本耕史
【注目の記事】[PR]