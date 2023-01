創立100周年記念 特別塗装機「JAL DREAM EXPRESS Disney100」が国内線に就航中、エルサやピクサー作品のキャラクターたちも登場 | RBB TODAY

ウォルト・ディズニー・ カンパニー創立100周年を記念した特別塗装機「JAL DREAM EXPRESS Disney100」が、現在国内線に就航中だ(昨年12月より)。歴代のJALドリームエクスプレスに12機目として新たに加わった。

今回の特別塗装機は、機体にはミッキーマウスやミニーマウスに加え、「JALドリームエクスプレス」では初めて描かれるディズニープリンセスのエルサやピクサー作品のキャラクターたちも登場した。また、機内には限定版のヘッドレストカバーや紙コップ、「JAL DREAM EXPRESS Disney100」特別デザインのポストカードも設置している。さらに、1/200スケールモデルプレーンの国内線機内販売を皮切りに、さまざまなオリジナル商品も発売するという。運航期間は2024年2月頃までを予定。なお、運航スケジュール詳細は、「JAL DREAM EXPRESS Disney100」Webサイトまたは運航前日以降に発着情報検索にて確認のこと。

ウォルト・ディズニー・ カンパニー創立100周年のセレブレーション「Disney 100 Years of Wonder/これからの物語も、一緒に。」とは、ウォルト・ディズニー・カンパニーが創立100周年を迎えるにあたり、1923年10月16日の創立以来お届けしている「ストーリーテリング」と「没入型体験」の豊かな遺産を称え、ファンとともに祝うセレブレーションイベントのこと。100年の歴史の中で史上最大の、全社を横断するセレブレーションとなり、注目を集めている。

