IVE・レイ、“日常がファッションショー”のビジュアル公開　クロックスの新しいイメージモデルに | RBB TODAY

ガールズグループIVEの日本人メンバー、レイがクロックスの新しいイメージモデルに抜擢された。

8月25日、クロックスはレイと共にした「ハイツコレクション（Heights Collection）」キャンペーンを公開した。

今回のキャンペーンは「Your Crocs. Your Story. Your World（私たちのクロックス。私たちの物語。私たちの世界）」というスローガンのもと、靴を単なるアイテムではなく、個性やスタイルを表現する自己表現のツールとして定義している。

「どこを歩く瞬間もすべてがランウェイ」というテーマの通り、レイの日常はそのままファッションショーの舞台へと生まれ変わった。

レイは2つの代表的なアイテムを自分らしく着こなした。

（写真＝『VOGUE』）レイ

「クラシック・プラットフォーム・クロッグ（Classic Platform Clog）」のビジュアルでは、パステルトーンの衣装に「クォーツ」「ミントティント」カラーのシューズを合わせ、爽やかで自然体な魅力を演出。レイ特有の明るいポーズと多彩な表情が際立っている。

一方、「ベイ・クロッグ（Bae Clog）」では強烈な存在感を放った。トレンディなブラック＆ホワイトのスタイリングに大胆なポーズを加え、ボリュームのある厚底6cmアウトソールとアイコニックなシルエットを見事に表現した。

特に路地を背景にした映像では、レイの足先の動きに合わせて靴が交差するシーンを収め、「ボーン」と「ブラック」カラーの重厚感が強調された。

今回のビジュアルと映像は、『VOGUE』マガジンおよびクロックスコリアの公式オンラインチャンネルで公開されている。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

