似鳥沙也加の際どすぎる1st写真集が書泉売上1位に！ | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 書泉の2022年10月の「女性タレント写真集売上ランキング」が発表された。 1位は似鳥沙也加の1st写真集『Ribbon』（KADOKAWA）。撮影は沖縄で行われ、プールや海辺で魅惑のボディをあますことなく披露。タイトルにもある「リボン」でバストトップを隠した際どすぎる表紙カットは刺激的だ。10月1日に書泉グランデで開催されたファンとの対面イベントには、こちらも「リボン」をアクセントにしたキュートな衣装で出演し、大盛況となった。 似鳥は「たくさんの方が手に取って見て下さり、本当にありがとうございます。応援してくださってる方々に「Ribbon」を通してこれからも感謝の気持ちを伝えて行きたいと思います」とコメントした。 2位にはBEYOOOOONDS・岡村美波の写真集『Miimi』（オデッセー出版）、3位には鈴木優香の写真集『だまされてみる？』（講談社）が続いた。＜2022年10月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング＞【1位】似鳥沙也加 1st写真集『Ribbon』（出版社：KADOKAWA、発売日：2022/9/28）https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/01/202542.html【2位】BEYOOOOONDS・岡村美波 写真集『Miimi』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022/10/20）【3位】鈴木優香 写真集『だまされてみる？』（出版社：講談社、発売日：2022/9/30）【4位】足立梨花 写真集『リリカル』（出版社：KADOKAWA、発売日：2022/10/14）https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/16/202951.html【5位】染谷有香 写真集『Dyed in a dream』（出版社：光文社、発売日：2022/9/27）https://www.rbbtoday.com/article/2022/09/10/201863.html【6位】来栖りん フォトブック『りんとして。』（出版社：KADOKAWA、発売日：2022/9/30）https://www.rbbtoday.com/article/2022/07/21/200444.html【7位】髙橋ひかる 写真集『Adorable』（出版社：集英社、発売日：2022/10/7）https://www.rbbtoday.com/article/2022/09/05/201728.html【8位】櫻坂46・小林由依 2nd写真集『意外性』（出版社：講談社、発売日：2022/10/4）https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/04/202615.html【9位】麻倉まりな 1st写真集『infinity』（出版社：ジーウォーク、発売日：2022/9/26）【10位】和泉芳怜 1st写真集『可憐な芳怜』（出版社：講談社、発売日：2022/10/19）https://www.rbbtoday.com/article/2022/09/02/201637.html※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。※店頭イベント販売数含む。