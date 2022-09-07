BEYOOOOONDS・江口紗耶の初の写真集が書泉売上1位に！ | RBB TODAY

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BEYOOOOONDS・江口紗耶の初の写真集が書泉売上1位に！

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BEYOOOOONDS・江口紗耶 写真集『Saya』（c）オデッセー出版
  • BEYOOOOONDS・江口紗耶 写真集『Saya』（c）オデッセー出版
  • 櫻坂46・守屋麗奈 1st写真集『笑顔のグー、チョキ、パー』（出版社：竹書房、撮影：東京祐）
  • 歩りえこ1st写真集『スフィア』（c）山岸伸／講談社
  • 松井咲子2nd写真集『delusion』（c）KADOKAWA 　（c）SOMEDAY PHOTO／TANAKA TOMOHISA
  • 志田音々写真集『nene-まるっとぜんぶ-』(c)Takeo Dec.／講談社
  • 安倍乙1st写真集『吐息の温度』（（C)前康輔／集英社）

　書泉の「2022年8月 女性タレント写真集売上ランキング」が発表された。

　1位にはBEYOOOOONDS・江口紗耶の1st写真集『Saya』がランクイン。19歳の誕生日である8月1日に発売された同写真集は沖縄で撮影が行われ、水着での美脚ショットはもちろん、さまざまな衣装や表情が収められ、彼女の魅力が詰まった1冊となっている。8月31日には書泉ブックタワーでリリースイベントが開催され、大盛況となった。写真集について江口は以下のようにコメントしている。「初の写真集！　沖縄の綺麗な景色の中で撮影させて頂きました!!　大人っぽさ、幼さ、素で楽しんでいる自然体な私の表情を見てもらえる一冊になっていると思います。沢山の方に届きますように……」。

　ランキングの詳細は以下の通りだ。


◇2022年8月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング◇

【1位】BEYOOOOONDS・江口紗耶 写真集『Saya』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022年8月1日）

BEYOOOOONDS 江口紗耶 写真集
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【2位】伊織もえ×『僕の心のヤバいやつ』コラボ写真集『伊織の心がヤバイやつ』（出版社：秋田書店、発売日：2022年8月8日）

伊織の心がヤバイやつ ～伊織もえ×「僕の心のヤバイやつ」コラボ写真集～
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【3位】新藤まなみ 写真集『Queens』（出版社：講談社、発売日：2022年8月5日）

新藤まなみ写真集『Queens』
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【4位】櫻坂46・守屋麗奈 1st写真集『笑顔のグー、チョキ、パー』（出版社：竹書房、発売日：2022年8月23日）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/08/23/201345.html

櫻坂46 守屋麗奈1st写真集「笑顔のグー、チョキ、パー」
￥2,200
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【5位】歩りえこ 1st写真集『スフィア』（出版社：講談社、発売日：2022年7月8日）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/30/199793.html

【特典画像４３カット付き】歩りえこ　１ｓｔ写真集デジタル完全版　スフィア
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【6位】松井咲子 2nd写真集『delusion』（出版社：KADOKAWA、発売日：2022年7月21日）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/27/198861.html

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【7位】志田音々 1st写真集『nene－まるっとぜんぶ－』（出版社：講談社、発売日：2022年7月15日）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/26/198822.html

志田音々ファースト写真集『nene-まるっとぜんぶ-』
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【8位】田中理恵 写真集『お気に召すまま』（出版社：コスミック出版、発売日：2022年6月24日）

田中理恵写真集 お気に召すまま
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【9位】劇団4ドル50セント・安倍乙 1st写真集『吐息の温度』（出版社：集英社、発売日：2022年8月2日）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/08/02/200804.html

劇団4ドル50セント 安倍乙1st写真集 吐息の温度
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【10位】藤乃あおい 写真集『Aoi』（出版社：双葉社、発売日：2022年8月2日）

『Aoi 藤乃あおい写真集』
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※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。
※店頭イベント販売数含む。
《松尾》
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