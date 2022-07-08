森戸知沙希、モー娘。卒業前のラスト写真集が書泉売上１位に！ | RBB TODAY

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森戸知沙希、モー娘。卒業前のラスト写真集が書泉売上１位に！

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モーニング娘。'22・森戸知沙希 写真集『Cheers』（出版社：オデッセー出版／ワニブックス、撮影：西村康）
  • モーニング娘。'22・森戸知沙希 写真集『Cheers』（出版社：オデッセー出版／ワニブックス、撮影：西村康）
  • 乃木坂46・賀喜遥香1st写真集『まっさら』（出版社：新潮社、撮影：菊地泰久）
  • あまつまりな3rd写真集『See-through』（出版社：秋田書店、撮影：藤本和典）
  • 写真集『ミラクルミライ』(c)中村和孝／講談社
  • 『原色美人キャスター大図鑑2022』（c）文藝春秋
  • （c）佐藤佑一／週刊ヤングジャンプ

　書泉の『2022年6月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング』が発表された。

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　1位は先月20日にモーニング娘。'22およびハロー！プロジェクトを卒業した森戸知沙希の5th写真集『Cheers』。同写真集は卒業直前の6月10日に発売された。ロケ地は沖縄・宮古島。写真集について森戸は「卒業前ラストの写真集発売！　喜んでいただけたら嬉しいです！　ポイントは初めての宮古島で沢山はしゃいでる私です。笑　『こういう場所に行きたい！』『こんな衣装が着たい』という自分の夢も叶った一冊になりました！　今までの写真集とは衣装&ヘアメイクも雰囲気が違うと思うのでいろんな私をお楽しみください！」とコメントしている。

　2位には乃木坂46・賀喜遥香の1st写真集『まっさら』、3位にあまつまりなの写真集『See-through』がランクイン。ランキングの詳細は以下の通りだ。

【1位】モーニング娘。'22・森戸知沙希 写真集『Cheers』（出版社：オデッセー出版／ワニブックス、発売日：2022/6/10）
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【2位】乃木坂46・賀喜遥香 1st写真集『まっさら』（出版社：新潮社、発売日：2022/6/7）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/17/199441.html
乃木坂46賀喜遥香 1st写真集 まっさら
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【3位】あまつまりな 写真集『See-through』（出版社：秋田書店、発売日：2022/6/21）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/23/197933.html
あまつまりな写真集 See-through
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【4位】天木じゅん 4th写真集『生』（出版社：双葉社、発売日：2022/6/16）
生　天木じゅん写真集
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【5位】中川翔子 写真集『ミラクルミライ』（出版社：講談社、発売日：2022/6/8）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/26/198000.html
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【6位】『文春ムック 原色美人キャスター大図鑑2022』（出版社：文藝春秋、発売日：2022/1/19）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/19/195436.html
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【7位】相良茉優 2nd写真集『いざよい』（出版社：秋田書店、発売日：2022/6/21）
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【8位】藤田もも 写真集『MOMO』（出版社：双葉社、発売日：2022/6/22）
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【9位】『ギャラリー オブ ザ ノーズアート クイーンVol.5 通常版』（出版社：大日本絵画、発売日：2022/6/28）
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【10位】雪平莉左 1st写真集『とろける。』（出版社：集英社、発売日：2022/4/21）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/21/197877.html
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《松尾》
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