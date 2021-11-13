5G平均速度、9月最速はNTTドコモ！自宅WiFi平均は404.67Mbpsのコミュファが首位 | RBB TODAY

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イードが、同社運営の回線速度測定アプリ「RBB SPEEDTEST」（Android版／iOS版）における9月の集計結果を公開した。
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9月の計測総数は327,870件。この結果、4キャリアのなかで5Gの平均通信速度が最速だったのはNTTドコモ。204.43Mbpsで、最速値は1631.45Mbpsという結果だった。5G通信のキャリア別平均速度・最速値は次の通り。
◆キャリア別の5G通信の下り平均速度
・KDDI 140.56Mbps（4,267計測）
・NTTドコモ 204.43Mbps（2,692計測）
・ソフトバンクモバイル 154.34Mbps（2,950計測）
・楽天モバイル 84.74Mbps（164計測）
◆各キャリアの下り最速値
・KDDI 877.79Mbps
・NTTドコモ 1631.45Mbps
・ソフトバンクモバイル996.53Mbps
・楽天モバイル607.11Mbps
また、OS別での5G平均速度はNTTドコモのAndroidが最速で236.08Mbps。キャリア別LTEの平均速度では、最速がNTTドコモの73.92Mbpsだった。
◆OS別5G下り平均速度
・KDDI Android 153.28Mbps（962計測）
・KDDI iOS 136.85Mbps（3,305計測）
・NTTドコモ Android 236.08Mbps（785計測）
・NTTドコモ iOS 191.41Mbps（1,907計測）
・ソフトバンクモバイル Android 200.14Mbps（52計測）
・ソフトバンクモバイル iOS 153.52Mbps（2,898計測）
・楽天モバイル Android 118.71Mbps（63計測）
・楽天モバイル iOS 63.55Mbps（101計測）
◆キャリア別LTEの平均速度
・KDDI 54.51Mbps（15,305計測）
・NTTドコモ 73.92Mbps（10,817計測）
・ソフトバンクモバイル 38.46Mbps（20,625計測）
・楽天モバイル 32.36Mbps（7,724計測）
このほか、自宅W-iFiの速度は、1位がコミュファ光（5Gホーム）に接続しているWiFiで約404.67Mbpsだった。
◆自宅WiFiの下り速度
・1位 コミュファ光（5Gホーム） 404.67Mbps（11計測）
・2位 KDDI auひかり（ホーム10ギガ） 394.44Mbps（702計測）
・3位 コミュファ光（10Gホーム） 350.85Mbps（561計測）
・4位 KDDI auひかり（ホーム5ギガ） 303.47Mbps（1,304計測）
・5位 eo光（ホームタイプ 5ギガコース） 294.64Mbps（255計測）
・6位 eo光（メゾンタイプ 10ギガコース） 288.86Mbps（104計測）
・7位 NURO光 forマンション（2Gbps) 282.10Mbps（524計測）
・8位 NURO光 20Gs（20Gbps） 234.96Mbps（18計測）
・9位 NURO光 G2V／G2（2Gbps） 225.74Mbps（2,622計測）
・10位 eo光（ホームタイプ 10ギガコース） 225.47Mbps（459計測）
◆自宅WiFiの下り速度（CATV）
・1位 スターキャット（STARCAT） 316.61Mbps（210計測）
・2位 愛媛CATV 284.90Mbps（20計測）
・3位 中部ケーブルネットワーク（CCNeT） 264.87Mbps（77計測）
・4位 キャッチネットワーク 256.14Mbps（123計測）
・5位 知多メディアスネットワーク 250.65Mbps（26計測）
・6位 ジュピターテレコム（J:COM／旧JCN） 211.31Mbps（83計測）
・7位 CCN 207.44Mbps（23計測）
・8位 TOKAIケーブルネットワーク 193.54Mbps（40計測）
・9位 ベイ・コミュニケーションズ（Baycom） 180.05Mbps（11計測）
・10位 イッツ・コミュニケーションズ（イッツコム）157.93Mbps（69計測）