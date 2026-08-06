アイドルグループ『zanka』のMiinaがデジタル写真集で初水着グラビア！ | RBB TODAY

週刊SPA!は、『SPA!デジタル写真集 Miina「最胸の超新星、現る！」』の好評につき、発売を記念した誌面カットを公開した。

週刊SPA!（株式会社扶桑社）

Miinaは2001年、広島県生まれ。2023年からアイドルグループ「zanka」のメンバーとして活動しており、過去にはアクターズスクール広島のローカルアイドルユニット「SPL∞ASH」や、「ラストアイドル」2期生アンダーとしても活躍してきた実力派アイドルだ。

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SNSに水着姿の写真を投稿して注目を集めていたMiinaは、2025年に開催された「Tokyo Idol Festival 2025」と週刊SPA!のコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」にて、初めての水着グラビアに挑戦している。デジタル写真集では、赤色の変形ワンピース水着を着用した表紙カットをはじめ、濡れて貼りつくシャツや水滴をはじくボディラインを捉えたカットなど、多彩なシーンが収録されている。

さらに、初体験となるお風呂グラビアでは艶やかな入浴シーンも楽しめる内容となっており、ファンにとって見どころ満載の一冊だ。