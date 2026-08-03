LE SSERAFIM・宮脇咲良、日本で生ビール＆グルメ満喫！オフショットに反響「一緒に乾杯したい」 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、日本滞在中のひとときを楽しんだ。

宮脇は8月2日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】宮脇咲良、日本で生ビール＆グルメ満喫！

公開された写真には、ツアーのため日本を訪れた宮脇の姿が収められている。ビールを片手に自撮りする姿や、そば、お好み焼き、ケーキなど、日本のグルメを満喫する様子が目を引いた。

また、変装せずに街なかを歩く姿も公開。飾らない雰囲気のなかでも際立つ美貌で、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「綺麗すぎる」「飲酒写真助かる」「一緒に乾杯したい」「遭遇したかった」といった反応が寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、7月30日と8月1～2日の3日間、Kアリーナ横浜で『2026 LE SSERAFIM TOUR “PUREFLOW” IN JAPAN』を開催した。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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