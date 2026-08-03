TOMORROW X TOGETHER、新曲『Nice to Meet Ya』先行配信！神宮外苑花火大会とのコラボも決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本の夏を盛り上げる。

8月3日午前0時、TOMORROW X TOGETHERの日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』の収録曲『Nice to Meet Ya』が先行配信された。

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このサプライズ先行公開に、ファンの間からは喜びの声が上がっている。

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『Nice to Meet Ya』はダイナミックなアップテンポが際立つポップ・ロック曲だ。軽快なドラムビートと爽やかなギターサウンドが調和し、明るくエネルギッシュなムードを届ける。特にエンディングを彩るアウトロでは、メンバーの躍動感あふれる一体感のある歌声が加わり、TOMORROW X TOGETHERならではの活気に満ちた雰囲気と深い余韻が印象的だ。

歌詞には「この夏の君、今日の君、そして今この瞬間の君に何度でももう一度出会いたい」という気持ちが込められている。

また、8月8日に開催される「2026 神宮外苑花火大会」にてコラボ花火の実施も決定した。コラボ花火では、『Nice to Meet Ya』を含む、約5分間におよぶTOMORROW X TOGETHERの楽曲メドレーに合わせて花火が打ち上がる。さらに、タイトル曲『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』の一部がこのコラボ花火で初公開される予定だ。

現在予約受付中の日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』は、8月19日のリリースに先立ち、17日に音源配信とタイトル曲のミュージックビデオが公開される。また、19日には東京ガーデンシアターでプレミアムライブが開催される。

なお、「2026 神宮外苑花火大会」にTOMORROW X TOGETHERの出演はない。

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