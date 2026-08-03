脇腹パックリ…日本人K-POPアイドル、肌見せ衣装で“異次元の美貌”を披露「同じ人間とは思えない」 | RBB TODAY

MEOVVの日本人メンバー・アンナが、非現実的なビジュアルで視線を奪った。

アンナは最近、グループの公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】アンナ、脇腹パックリ衣装

公開された写真には、バックステージとみられる場所でポーズを取るアンナの姿が収められている。

アンナは、サイドに大胆なカットが施されたグレーのノースリーブトップスを着用。脇腹がのぞく個性的なコーディネートを披露し、細いウエストを際立たせた。また、大きな瞳と整った顔立ちが際立つ人形のようなビジュアルで、見る者を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「美しい」「どうしてそんなにきれいなの？」「同じ人間とは思えない」「女神」といったコメントが寄せられている。

（写真＝MEOVV公式Instagram）

なお、アンナが所属するMEOVVは今年6月、8カ月ぶりとなる新EP『BITE NOW』をリリースした。

◇MEOVV とは？

BIGBANG、2NE1、BLACKPINKなど、YGエンターテインメントの主要アーティストの音楽をプロデュースしたTEDDYがメンバーの選抜から制作まで手掛けたガールズグループ。韓国系アメリカ人のガウォンとエラ、韓国人のスインとナリン、日本人のアンナの5人で構成された。グループ名は「My Eyes Open VVide」の頭文字に由来し、「ミヤオ」という猫の鳴き声を連想させる意味も込められている。2024年9月6日、1stシングル『MEOW』でデビュー。

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