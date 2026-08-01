「スタイルえぐ」IVE・レイ、“ピチッ”と密着トップスで際立つボリューム感に視線釘付け | RBB TODAY

IVEのレイが、圧巻のスタイルを披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】レイ、“ピチッ”と密着トップス

公開された写真には、白のノースリーブトップスにフレアデニムを合わせ、鏡越しに自撮りをするレイの姿が収められている。

体のラインに沿うタイトなトップスが美しいシルエットを際立たせ、フレアデニムからはすらりと伸びる美脚が映え、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「めっちゃ綺麗」「スタイルえぐ」「尊い」「ばりかわいい」「バービーガール」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは現在、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催中。8月4日（現地時間）には、アメリカ・オークランドで公演を行う。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

■【写真】胸元にピアス？レイ、大胆スタイリング

■【写真】レイ、突然の水着SHOT「刺激強い」