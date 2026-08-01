密着スパッツ姿でポージング…ソヨン、キュっと締まったボディラインに釘付け「わあ」「完璧！」 | RBB TODAY

i-dleのソヨンが、引き締まったスタイルを披露した。

ソヨンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】ソヨン、密着スパッツ姿でポージング

公開された写真には、屋外のランニングコースでポーズを決めるソヨンの姿が収められている。ソヨンは、白のトレーニングウェアに黒のスパッツを合わせたスポーティールックを披露。タイトなウェアが引き締まったボディラインを際立たせ、健康的な魅力で視線を奪った。

投稿を見たファンからは「カワイイ」「理想のプロモーション」「わあ」「完璧！」などのコメントが寄せられている。

なお、ソヨンが所属するi-dleは8月29日・30日、マカオのギャラクシー・アリーナで「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN MACAU」を開催し、ワールドツアーのフィナーレを飾る。

（写真＝ソヨンInstagram）

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

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