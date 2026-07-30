ソン・フンミンに結婚説が浮上、左手薬指に約100万円のウェディングリング発見とネット騒然 | RBB TODAY

ソン・フンミンに結婚説が浮上した。

7月25日、ソン・フンミンに関する動画がSNSに投稿された。

【写真】ソン・フンミン、左手薬指に指輪が…

ファンがソン・フンミンからサインをもらい、会話する様子を収めた動画だ。

しかし、この動画の意外な部分が注目を集めている。ファンにサインをするソン・フンミンの左手薬指に指輪が確認されたためだ。実際、所属クラブのロサンゼルスFCの公式SNSに投稿されている写真にも、同じデザインとみられる指輪が写っている。

ネットユーザーの間では、ソン・フンミンが着用している指輪について、フランスの高級ジュエリーブランドのものではないかとの推測が広がった。この商品は約970万ウォン台（約100万円）のウェディングリングとして知られていることから、一部では「ソン・フンミンは結婚が近いのではないか」との反応も出ている。

変化した結婚観

ソン・フンミンは以前、2019年に英紙『ガーディアン』のインタビューで、「結婚すればサッカーが一番大切なものではなくなる」と語り、現役生活の間はサッカーに集中したいという考えを明かしていた。それ以前からも、メディアを通じて「結婚は引退後にしたい」という意思を度々示してきた。

（写真提供＝OSEN）ソン・フンミン

そして最近では、米メディア『USウィークリー』のインタビューで、「僕も今はもう、家庭を築いて安定した生活を考えてもおかしくない年齢になったと思う」と、結婚に対して以前とは異なる姿勢を見せた。

さらに「これから何が起こるかは誰にも分からない」としながらも、「普段から子どもが本当に好きだ。将来どのような変化が訪れるのか、自分自身も楽しみにしている」と語っていた。

また、「将来子どもを持ったら、自分でサッカーを教えるのか」と聞かれると、「絶対に違う」と答え、「子どもたちをしっかり面倒を見る、良い父親になりたい」とも明かしていた。

（画像＝SNS）左手薬指に指輪が…

このように、ソン・フンミンが結婚について前向きな考えを示していたことも、今回の結婚説に拍車をかけている。一方で、「過度な推測ではないか」と指摘する声も少なくない。

ソン・フンミンは2023年にも、ウェディングブランドの指輪を着用していた姿がきっかけで一度結婚説が浮上したが、本人から特別なコメントはなく、騒動は自然に収束した。そのため、今回も過度な憶測は控えるべきだという反応も出ている。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・フンミン プロフィール

1992年7月8日生まれ。韓国・江原道出身。身長183cm。サッカー大韓民国代表キャプテン。小学校と中学校ではサッカー部に所属せず、韓国代表経験のある父ソン・ウンジョン氏から直接指導を受けた。2010年にドイツのハンブルガーSVでプロデビューし、バイエル・レバークーゼンを経て2015年にイングランドのトッテナムへ移籍。2021-2022シーズンにアジア人初のプレミアリーグ得点王を受賞。2025年夏で10年在籍したトッテナムを退団し、同年8月7日に米メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに加入。愛称は「Sonny（ソニー）」。

■【写真】ソン・フンミンの“元カノ”とされた美人アイドル

■【画像】ソン・フンミン、ストレスで薄毛疑惑？

■【写真】ソン・フンミン父が断言「息子はワールドクラスじゃない」