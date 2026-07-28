チャン・グンソク率いるTEAM H、新AL『DAWN AFTER DARK』リリース決定！日本3都市ライブにも期待 | RBB TODAY

チャン・グンソク率いるTEAM Hが、デジタルアルバムをリリースする。

チャン・グンソクとサウンドプロデューサーBIG BROTHERによるダンスミュージックユニットTEAM Hは、8月4日にデジタルアルバム『DAWN AFTER DARK』を配信リリースする。

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リリース日の8月4日は、チャン・グンソクの誕生日にあたり、より意味深いリリースとなる。

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今回のアルバムは、喪失と彷徨、回復の過程を一つの物語として描いた作品だ。各トラックはそれぞれ異なる感情と視点を抱えているが、すべての物語は「再び前へ進むこと」という一つのテーマでつながっている。

TEAM H特有のエレクトロニックとロックを基盤とした強烈なサウンドに、エネルギーと繊細な感情を融合させ、個人的な経験から始まる物語を、誰もが共感できる感情へと広げた。別れや挫折、希望と決意が交錯する流れのなかで、単に感情を記録するだけでなく、崩れた瞬間にも立ち上がれるというメッセージが込められている。

同作は終わりを語る作品ではなく、終わりだと信じた瞬間から再び始める人々のための記録だ。誰かにとっては自分の物語を思い起こさせる共感を呼び、別の誰かにとっては再び前に進む勇気を与える音楽として人々の心に残ることを願う作品だ。

なおTEAM Hは8月に大阪、9月に名古屋、10月に東京にてライブ「2026 TEAM H RIGHT NOW - NEW EDITON」を開催する。今回リリースされる新曲もライブで初披露される予定で、期待が高まっている。

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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