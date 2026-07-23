TXT・ヨンジュン、日本でも躍進続く！ソロAL『NO LABELS：PART 02』でオリコン“自己最高順位”を更新 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、日本でも目覚ましい活躍を見せている。

2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』で、オリコンの“自己最高順位”を更新した。

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7月22日、オリコンが発表した最新週間ランキング（7月27日付）によると、ヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』が、「週間合算アルバムランキング」で2位にランクインした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

昨年発表した1stソロアルバムで記録した3位から1ランク上昇し、オリコンでの自己最高成績を塗り替えた。「週間合算アルバムランキング」は、CDの売上枚数、デジタルダウンロード、ストリーミングの数値を合算して順位を集計したものだ。

新譜は「週間洋楽アルバムランキング」で1位を獲得したほか、「週間アルバムランキング」で2位、「週間デジタルアルバムランキング」で5位に名を連ね、圧倒的な人気を証明した。

タイトル曲『Ice Cream』も好成績を収めている。同曲は「週間合算シングルランキング」「週間デジタルシングルランキング」「週間ストリーミングランキング」に2週連続でランクインし、現地リスナーから根強い支持を得ている。

さらに、Billboard JAPANの最新チャート（集計期間：7月13日～19日）では、「Hot Shot Songs」7位をはじめ、「JAPAN Hot 100」「Streaming Songs」「Download Songs」など主要チャートに名を連ね、日本での高い関心を証明した。

また、ヨンジュンは米Billboardの最新チャート（7月26日付）で、「Billboard 200」の16位にランクイン。今年発売されたK-POPソロ歌手のアルバムの中で最高順位を記録した。初のソロアルバムに続き、2作品連続で「Billboard 200」へのチャート入りを果たし、グローバルな影響力を改めて示した。

なお、『Ice Cream』は、KBS2「ミュージックバンク」とMBC「ショー！K-POPの中心」で1位に輝き、音楽番組2冠を達成。ヨンジュンは7月23日に放送されるMnet「M COUNTDOWN」にも出演し、ステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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