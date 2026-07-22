BIGBANG、デビュー20周年当日に“無料ファンイベント”開催！漢江でドローンショー＆花火 | RBB TODAY

BIGBANGが、デビュー20周年を迎える。

その節目を祝う特別なイベントが、漢江（ハンガン）で開かれる。

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Coupang Playは、BIGBANGのデビュー20周年記念ワールドツアー高陽（コヤン）公演に先立ち、8月19日20時からソウル・汝矣島（ヨイド）漢江公園の水光舞台で、「Coupang PlayとともにするBIGBANG 20周年×漢江コラボレーション」を開催する。

BIGBANGのデビュー記念日に合わせて行われる今回の催しは、これまでの20年間にわたる音楽の歩みと世界観を、大規模なビジュアルパフォーマンスで表現する事前ファンイベントだ。

会場では、BIGBANGの代表曲を新たに解釈したDJパフォーマンスをはじめ、デビューから現在までの主な瞬間を収めたヒストリー映像が公開される。

（画像＝YGエンターテインメント）

さらに、BIGBANGの音楽と世界観を視覚化したメディアアートやオーケストラサウンドも加わり、ファンの没入感を高める予定だ。

ハイライトは、漢江の夜空を背景に繰り広げられる大規模なドローンショーと花火。BIGBANGの音楽的な物語を光、映像、サウンドで表現し、単なる公演鑑賞を超えた新たなファン体験を届けるという。

今回の催しは全席無料で行われる。Coupang Playは、BIGBANGのワールドツアー高陽公演のチケット予約に寄せられた高い関心に応えるため、無料での実施を決めたと説明した。

これに先立ち、「BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’」の高陽公演は、1次予約と追加予約のいずれも完売を記録した。特に1次一般予約では、同時待機者数が21万人に達し、BIGBANGの変わらぬチケットパワーを証明した。

高陽公演は8月21日から23日までの3日間にわたって行われる。漢江での催しはコンサートの2日前に実施され、デビュー20周年を祝うムードをさらに盛り上げるものとみられる。

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