“4人”になったNewJeans、日本デビューSG以来のコンテンツが公開　4周年記念SPフィルム | RBB TODAY

NewJeansがデビュー4周年を迎えた。

7月22日、NewJeans公式YouTubeチャンネルで特別映像が公開された。

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今回の映像は、2024年夏にリリースされた日本デビューシングル『Supernatural』以来、約2年ぶりのコンテンツであることから、世界中のファンから大きな反響を呼んでいる。

「2026 Summer of NewJeans」と題された映像は、月明かりが照らす涼しげな夏の夜が舞台。ミンジを皮切りにメンバーたちが一人ずつ集まり、明るい笑顔で手を取り合いながら同じ方向を見つめる姿が映し出される。NewJeansならではの自然体な姿と柔らかな雰囲気は健在だ。

あわせて、メンバー別の個人映像4本も公開されている。ミンジ、ハニ、ヘリン、ヘインそれぞれの日常を切り取った映像には、Bunnies（NewJeansファン）への変わらぬ愛情が随所に込散りばめられている。

（画像＝ADOR）

ピックアップトラックを運転しながら自由な時間を過ごし、ガソリンスタンドで見つけたチラシをウサギの形に折って遊ぶミンジ。暖かな日差しの下でアコースティックギターを奏で、ウサギが描かれたMIDIを操作するハニの姿も目を引く。

さらに、自作のウサギバッグを肩に掛けて外出したヘリンは、イヤホンを耳に付けた瞬間、再生画面にウサギをモチーフにしたMIDIアートを表示。ヘインはローラースケートを持って移動する途中、「The Bunnies Scoop」というアイスクリームショップの前でウサギ型のアイスクリームを注文して、期待に満ちた表情を見せている。

2022年7月22日に彗星のごとく音楽シーンに登場したNewJeansは、韓国国内外の主要チャートで数々の記録を塗り替え、一大ブームを巻き起こした。新人ながら、米ビルボード、英オフィシャルチャートなど世界の主要チャートで存在感を示してきた。

NewJeansは今回のスペシャルフィルムと今後公開されるコンテンツを通じて、ファンとともに特別な4周年を祝う予定だ。

（画像＝ADOR）NewJeans

所属事務所ADORは「長い間待ち続けてくださったファンの皆さんと、デビュー日を一緒に祝いたいというメンバーたちの思いを込めました。Bunniesの皆さんに喜んで楽しんでいただければと思います」とコメントしている。

映像公開後、ファンからは「以前より成長した姿に胸が熱くなる」「メンバーたちの自然な魅力と唯一無二の雰囲気はそのまま」「久しぶりに顔を見ることができて胸が高鳴る」「待っていたよ」などの声が寄せられ、今後の活動への期待を高めている。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にデビューした5人組グループ。2004年生のミンジとハニ、2005年生のダニエル、2006年生のヘリン、2008年生のヘインで構成。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。2025年12月29日、ダニエルが事務所から専属契約解除の通告を受け脱退し、4人組となった。

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