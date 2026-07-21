頭を刈り上げる様子も公開…キムタクとも共演の俳優イ・ジュニョン、本日（21日）入隊「しっかり行ってきます」 | RBB TODAY

木村拓哉主演の映画『TOKYOタクシー』にも出演した俳優イ・ジュニョンが、入隊する。

イ・ジュニョンは本日（21日）、新兵教育隊に入所。基礎軍事訓練を受けた後、陸軍の現役兵として服務する予定だ。

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これに先立ち、イ・ジュニョンは6月14日、直筆の手紙を通じて、7月21日に入隊することを明らかにしていた。

イ・ジュニョンは「どこから話を始めればいいのか、数カ月間悩みに悩んだ末、こうして直接文章を書くことにしました。すでに10回目の書き直しです」と切り出した。

（写真提供＝OSEN）イ・ジュニョン

続けて、「記事を通じてお知らせするよりも、僕から直接お伝えしたほうがいいと思い、文章を残します。僕は7月21日に入隊します」と発表した。

また、「実際に日付が決まると、久しぶりにいろいろなことを考えるようになりました」とし、「健康に、そして僕らしく、しっかり行ってきます。再びごあいさつする日まで、皆さんも健康で、それぞれの場所で幸せかつ有意義な時間を過ごしてほしいです」と伝えた。

（写真＝イ・ジュニョンInstagram）

また、本日（21日）には自身のインスタグラムを更新し、頭を刈り上げる様子も公開。友人たちと別れを惜しむ様子も注目を集めた。

イ・ジュニョンは入隊するものの、活動の空白期間はそれほど長く感じられないとみられる。出演作3本が相次いで公開されるためだ。

8月29日には、新ドラマ『フォーハンズ ～2人のソナタ～』がスタート。日本ではNetflix配信される。

さらに、Netflixシリーズ『恋は飴模様』が公開されるほか、映画『自筆』（原題）もすでに撮影を終えており、兵役期間中も作品を通じて視聴者や観客と会う予定だ。

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