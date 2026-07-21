Snow Man佐久間大介・土屋太鳳主演『マッチング』続編出演のクァク・ドンヨン、8月25日に現役入隊 | RBB TODAY

俳優のクァク・ドンヨンが現役入隊することが明らかになった。

所属事務所が発表している。

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7月21日、所属事務所のTHEBLACKLABELは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「クァク・ドンヨンは8月25日に現役で入隊し、国防の義務を誠実に果たす予定だ」と発表した。

これによりクァク・ドンヨンは、パク・ボゴム、イ・サンイとともに出演していたtvNの番組『ボゴム・マジカル』シーズン2には参加できなくなった。クァク・ドンヨンの代わりにコ・ギョンピョが合流することが決まっている。

ただし、8月初旬に撮影予定のドラマ『雲が描いた月明り』放送10周年特別バラエティへの出演に向けては、現在スケジュールを調整中と伝えられている。

（写真＝THEBLACKLABEL）クァク・ドンヨン

クァク・ドンヨンは、KBS2ドラマ『棚ぼたのあなた』でデビュー。その後、『雲が描いた月明り』『私のIDはカンナム美人』『ボクスが帰ってきた』『ヴィンチェンツォ』『涙の女王』などに出演。7月17日に配信開始となったNetflixシリーズ『トングン ―呪いの宮―』では世子役を演じて大きな好評を得ている。

また、9月25日公開予定の土屋太鳳、佐久間大介（Snow Man）主演映画『マッチング TRUE LOVE』にも出演しており、日本でも注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

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