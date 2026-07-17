“離婚のプロ”が結婚へ！韓国の人気女性弁護士、9月に挙式「幸せに暮らせるよう頑張る」 | RBB TODAY

数多くの夫婦の離婚問題を扱ってきたヤン・ナレ弁護士が、今度は自身の結婚を発表した。

9月に挙式を控え、「幸せに暮らせるよう頑張ります」と笑顔で語った。

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ヤン・ナレは7月17日に放送された韓国KBS1『朝の広場』のコーナー「クイズショー！千万幸い」に出演した。

この日、パク・チョルギュアナウンサーは放送中、「とてもホットな速報を用意しました」と切り出し、ヤン・ナレの結婚を伝えた。

パク・チョルギュアナウンサーは「ヤン・ナレ弁護士が、第2の人生を歩み始めるための関門に立っている」とし、「9月に結婚する」と明かした。ともに出演したパク・ミンチョル弁護士は「まだ結婚していなかったのですか」と、驚いた様子を見せた。

ヤン・ナレは「みんな、すでに結婚していると思っているかもしれませんが、9月に結婚します」と答え、続けて「幸せに暮らせるよう頑張ります」と笑顔を見せた。

（画像＝KBS1）ヤン・ナレ

離婚専門弁護士として広く知られているだけに、今回の発表は意外な驚きを与えた。ヤン・ナレはこれまで、番組を通じて夫婦間の葛藤や不倫、財産分与、親権問題など、数多くの事例を扱ってきた。冷静な法律解説と現実的な助言で、広く名前を知られるようになった。

今度は他人の結婚生活ではなく、自ら家庭を築くことになる。

淑明（スンミョン）女子大学経済学科と全北（チョンブク）大学法学専門大学院を卒業したヤン・ナレは、2016年に第5回弁護士試験に合格した。現在は法律事務所ナレの代表弁護士を務めるとともに、大韓弁護士協会認定の家事法専門弁護士として活動している。

テレビ番組でも活躍してきた。韓国MBC『舌の総合格闘技 セチヒョ』（原題）やJTBC『離婚熟慮キャンプ』（原題）などに出演し、離婚や夫婦間の問題を分析。特に『離婚熟慮キャンプ』では、感情的になった夫婦に法的な現実を伝え、存在感を示した。

（画像＝MBC）ヤン・ナレ

「幸せに暮らせるよう頑張ります」と語ったヤン・ナレ。離婚専門弁護士として多くの夫婦を見てきた彼女が、どのような新たな人生を歩むのか注目が集まっている。

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