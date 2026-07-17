DJ KOOも登場！NCT WISH、日本ショーケースが大盛況　爽やかなエネルギーでファン魅了 | RBB TODAY

NCT WISHが、日本シングル活動の華やかな幕開けを告げた。

7月16日、NCT WISHはダイバーシティ東京プラザで、日本新シングル「YO-I-DON！／BOY MEETS GIRL』発売記念ショーケースを開催した。

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この日の会場は、NCT WISHのカムバックを歓迎するたくさんのファンの大歓声に包まれ、大盛況となった。

（写真提供＝SMエンターテインメント）NCT WISH

ステージに登場したNCT WISHは、ダブルタイトル曲『YO-I-DON！』と『BOY MEETS GIRL』を続けて披露。持ち前の爽やかでエネルギッシュなパフォーマンスで、観客から熱い反応を引き出した。さらに、新曲に関するクイズなど多彩な交流コーナーを展開し、ファンと忘れられない特別な思い出を作った。

今回のショーケースでは、ダブルタイトル曲『BOY MEETS GIRL』の原曲を歌ったTRFのDJ KOOがMCを務め、特別な意味を添えた。DJ KOOは、NCT WISHならではのフレッシュな魅力で生まれ変わったリメイクステージを直接見届けた後、愛情のこもった感想を伝え、会場の雰囲気を温かく盛り上げた。

ショーケースを成功裏に開催し、本格的な活動の幕を開けたNCT WISHは、日本での幅広いプロモーションに拍車をかけている。7月15日～28日まで、渋谷一帯ではメンバーのビジュアルを収めた大型屋外広告が展開され、注目を集めている。

テレビ番組での活躍も続く。本日（17日）のテレビ東京「超超音波」出演を皮切りに、18日にはNHKの音楽番組「Venue101 EXTRA」のステージに立つ。

また、同日に放送されるTBS「音楽の日2026」では、メンバーのリクがスペシャルコラボステージを披露する予定で、ファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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