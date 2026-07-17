兵役中のSEVENTEEN・ウォヌ、誕生日に新曲リリース！“日本語版”も収録でファンに真心届ける | RBB TODAY

SEVENTEENのウォヌが自身の誕生日を迎え、ファンに特別なプレゼントを届ける。

兵役中も変わらず音楽を届ける姿に、注目が集まっている。

【写真】ウォヌ、メガネ姿の“見下ろしSHOT”

ウォヌは本日（17日）18時、各種オンライン音源サイトを通じて新曲『Spring, Summer, Fall, Winter』を公開する。

新曲『Spring, Summer, Fall, Winter』は、愛する人とともに過ごしたすべての季節を美しく振り返り、その大切な時間がこれからも続いていくことを願う切ない思いを込めた楽曲だ。

四季の情緒を繊細に描いた歌詞に、抑制の効いた楽器構成、豊かなストリングサウンドと緻密なリズムが調和し、穏やかでありながらも奥深い季節の温度を作り上げている。そこに、永遠に一緒にいたいという真心を温かく表現した、ウォヌ特有の飾らない歌声が加わった。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ウォヌ

特に今回の新曲は、ウォヌの誕生日に合わせて発表されるという点で、世界中のファンにとってより意味深いものとなる。昨年の誕生日に披露したソロ曲『GOGAE』に続き、今年もファンのために用意した真心のこもった贈り物となった。

今回のアルバムには韓国語バージョンだけでなく、日本語バージョンの『Spring, Summer, Fall, Winter（Japanese Ver.）』も収録。より多くのグローバルファンと楽曲に込めた感性を共有したいという、ウォヌの細やかな心遣いが光る。

これまでウォヌは、豊かな感受性をもとにさまざまなジャンルをこなし、音楽的な幅を広げてきた。

（画像提供＝PLEDISエンターテインメント）

SEVENTEENの5thフルアルバムに収録されたソロ曲『99.9％』では、爽やかなバンドサウンドで初々しい魅力を放った。一方、ジョンハン×ウォヌの1stシングルに収録されたソロ曲『Leftover』では、訴えかけるような深みのある歌声を披露。また、自ら作詞・作曲に参加した『GOGAE』では温かな慰めを届け、ソロアーティストとしての力量を証明した。

なお、ウォヌは現在、社会服務要員として代替服務中で、2027年1月2日に召集解除される予定だ。

◇ウォヌ プロフィール

1996年7月17日生まれ。本名チョン・ウォヌ。中学生のときにギターを習うために通っていた音楽スクールでPLEDISエンターテインメントの公開オーディションが開催され、見事合格。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューし、グループ内ではヒップホップチームに所属している。低音ボイスの淡々としたラップ、切れ長の目によってクールな印象を与えるが、実際は温厚で優しい人柄の持ち主。何気ない日常で魅せるのんびりとしたマイペースな様子もファンの心を掴んでいる。

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