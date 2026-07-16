TWICEツウィ、JYP離れて母国を拠点に活動か　台湾メディアが「両親が事務所を極秘設立」と報道 | RBB TODAY

TWICEの今後はどうなるのだろうか。

動向に注目が集まっている。

【写真】サナ、ツウィの隣でスカートめくれて丸出しに

ツウィの母国である台湾のメディア『ETtoday』は最近、ツウィの両親が昨年、極秘で芸能事務所を設立したと報じた。事務所名は「瑜海娯楽」とされている。

（写真提供＝OSEN）ツウィ

代表はツウィの母親で、事業内容には公演企画や音楽制作、広告事業など芸能活動全般が含まれているという。また、所在地は母親が運営するカフェと一致しているという。

ただし、ツウィの母親であるファン・イェンリン氏は、この件について特にコメントしていない。

一方で、ツウィは最近、台湾での活動が目立っている。

今年3月には台湾のコンビニチェーンのアンバサダーに抜擢されたほか、今月初めに開催された「高雄ビール・ロック・フェスティバル」には、“TWICEのツウィ”ではなく、本名の「チョウ・ツウィ（周子瑜）」名義で出演した。

また、台湾音楽界の大物プロデューサーであるチェン・ザーシャン（陳澤杉）氏との関係も改めて注目を集めている。

ワーナーミュージック中華圏の元トップとして知られるチェン氏は、昨年6月に台湾でツウィと面会していたことが報じられたほか、TWICEの台北公演やマカオ公演の際には、ツウィの母親と行動を共にしていたとも伝えられている。

チェン氏は当時、ツウィの母親とは長年の友人関係にあると説明し、「友人同士の集まりだ」と関係を否定していた。

（写真提供＝OSEN）ツウィ

しかし最近では、ツウィが単独で参加した「高雄ビール・ロック・フェスティバル」にもチェン・ザーシャン氏が同行していたと報じられ、今後の協業の可能性に再び関心が集まっている。

こうした一連の動きを受け、現地ではツウィが台湾を中心とした個人活動の基盤を整えてきたのではないかとの見方も出ている。

ただ、JYPエンターテインメントはツウィとの再契約について、「TWICEは現在、再契約について協議中だ。内容が確定次第、お知らせする」とコメントするにとどまっている。

ツウィだけでなく、ジヒョやチェヨンら他のメンバーについても去就をめぐる報道が相次いでいるTWICE。グループの今後についてはまだ何も決まっておらず、ファンにとっては気がかりな状況が続きそうだ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

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