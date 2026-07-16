ウォニョン、大谷翔平ら所属のドジャース戦で始球式を担当　メッツがIVEを公式招待 | RBB TODAY

IVEがMLBの試合に招待される。

チャン・ウォニョンは始球式も務める予定だ。

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IVEが7月26日（現地時間）に行われるニューヨーク・メッツ対ロサンゼルス・ドジャース戦に公式招待されたことが明らかになった。

IVEはニューヨーク・メッツの招待を受けて球場を訪問し、チャン・ウォニョンが始球式のマウンドに上がる。

これを受け、IVEは「メジャーリーグの舞台で、観客の皆さん、そしてDIVE（IVEファン）の皆さんと特別な思い出を作れることを楽しみにしています。招待してくださったニューヨーク・メッツに感謝しています。多くの方が期待してくださっているだけに、素敵な姿をお見せしたいです」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）IVE

（写真提供＝OSEN）2022年、韓国プロ野球の斗山ベアーズ対KTウィズの始球式に登板したチャン・ウォニョン

また、始球式を務めるチャン・ウォニョンは、「世界中の野球ファンが注目する大きな試合で始球式を務めることができ、光栄に思います。観客の皆さんや選手の皆さんに良いエネルギーを届けられるよう、最善を尽くしたいです」と意気込みを語っている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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