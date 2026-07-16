TOMORROW X TOGETHER・ヨンジュン、韓国チャートで“3冠”達成！ソロでも圧倒的な人気を証明 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、ソロとして大きな成果を上げた。

韓国の週間チャートを席巻し、3冠を達成した。

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所属事務所BIGHIT MUSICは7月16日、「同日、CIRCLEチャートが発表した最新週間チャート（7月5～11日）で、ヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』がアルバムチャート1位を獲得した。発売からわずか2日で成し遂げた成果だ」と明らかにした。

ヨンジュンは7月10日、2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』をリリースし、ソロとしてカムバックした。発売初日に66万枚以上を売り上げ、今年の韓国ソロ歌手における初日売上最高記録を更新した。

さらに、新作のタイトル曲『Ice Cream』は、ダウンロードチャートとBGMチャートでもそれぞれ1位を獲得。これによりヨンジュンは、最新のCIRCLE週間チャートだけで3冠を達成した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

同曲は先立って、7月13日に発表された音楽配信プラットフォームBugsの週間チャート（7月6～12日）でも、発売後わずか3日間の集計でトップ10入りを果たしている。

相次ぐ好成績を通じて、ヨンジュンはソロアーティストとしての底力も証明した。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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