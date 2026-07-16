BTS・JINにキスした50代日本人女性、2度目の公判も欠席　再び延期に | RBB TODAY

またしても姿を現さなかった。

公判は再び延期となった。

【写真】「犯罪になるとは思わなかった」JINにキスの日本人

ソウル東部地裁・刑事9単独は7月16日、強制わいせつの罪に問われている日本人女性の第2回公判を開く予定だったが、被告人が出廷しなかったため審理は行われなかった。

被告の女性は14日に予定されていた初公判も欠席していた。今回も出廷しなかったことで、公判は再び延期されることになった。次回の日程は今後改めて指定される予定だ。

（写真提供＝OSEN）JIN

被告は2024年6月13日に行われたJINとのハグ会に参加し、自身の順番でJINの首元に突然キスをしたとして騒動となった。

現場で一部始終を目撃したファンが、オンライン行政相談窓口「国民申聞鼓」を通じて通報したことで捜査が開始された。

検察は、被告が「芸能人との軽いスキンシップだと思った」として犯意を否認したものの、被害者の意思に反する身体接触だったことや、その後の発言内容などを総合的に判断し、強制わいせつ罪が成立するとみて起訴した。

被告はイベント後、自身のブログに「JINの首に唇が触れた。肌がとても柔らかかった」などと投稿したことでも、多くのファンの反発を招いた。

その後、2025年11月に強制わいせつの罪で在宅起訴されたが、TBSのインタビューで「犯罪になるとは思わなかった」と不満を口にしたことで、世界中のK-POPファンから批判の声が上がった。

また、今年6月には異議申し立てを行ったことでも物議を醸している。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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