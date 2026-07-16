RIIZE、2ndミニアルバム『II』が日本アルバムチャート席巻！Billboard JAPAN＆オリコンで3冠達成 | RBB TODAY

RIIZEのThe 2nd Mini Album『II』が、日本の主要アルバムチャートで相次いで首位を獲得した。

7月15日公開のBillboard JAPAN「Top Albums Sales」で1位を記録したほか、7月20日付「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間合算アルバムランキング」でも1位にランクイン。3つのランキングでトップに輝いた。

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「オリコン週間アルバムランキング」での1位獲得は、The 1st Mini Album『RIIZING』が首位となった2024年7月1日付以来で、自身通算2作目となる。

The 2nd Mini Album『II』には、タイトル曲『Do your dance』をはじめとする全6曲を収録。RIIZEの音楽性を象徴する“エモーショナルポップ”を軸にしながら、幅広いサウンドとアプローチを取り入れ、グループの現在地を映し出した作品に仕上がっている。

『Do your dance』は、HIPHOPのビートにエレクトロニックポップの要素を掛け合わせたアップテンポなダンスナンバー。歪みの効いた808ベースと、クールなフレーズが反復するサビが鮮やかな対比を生み、RIIZEのエネルギッシュで堂々とした魅力を引き立てている。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

同曲は韓国でも高い評価を集め、SBS『人気歌謡』、KBS 2TV『ミュージックバンク』6月第4週Kチャート、MBC every1『ショー！チャンピオン』で1位を獲得。音楽番組3冠を達成した。

日本では、「オリコンデイリーアルバムランキング」での1位に続き、Billboard JAPAN「Top Albums Sales」、「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間合算アルバムランキング」でも首位を記録。韓国と日本の双方で、確かな支持の広がりを示している。

RIIZEは現在、自身2度目の日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」を開催中。ゲームの世界観を取り入れた企画とライブパフォーマンスを通じて、各地のBRIIZEを楽しませており、8月26日発売のThe 3rd Japan Single『Sunburst』から、表題曲『Sunburst』も最速披露している。

アルバム『II』で国内チャートを席巻し、日本での存在感をさらに強めているRIIZE。8月26日にリリースされるThe 3rd Japan Single『Sunburst』の展開にも期待が集まる。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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