『愛の不時着』俳優への“精神的虐待”疑惑で活動休止も　ソ・イェジ、5社目の所属事務所が決定 | RBB TODAY

女優のソ・イェジが新たな芸能事務所と専属契約を締結した。

今回で5社目の所属事務所となる。

【画像】ソ・イェジの“19禁”シーン

7月16日、B-WAVEエンターテインメントはソ・イェジとの専属契約締結を発表した。

同社のク・ボニョン代表は、「当社が持つコンテンツ制作力を生かし、ソ・イェジならではの魅力を発揮できるさまざまな活動を展開できるよう全面的にサポートする。また、ファンや大衆と積極的にコミュニケーションを図れる機会も増やしていく予定だ」とコメントしている。

ソ・イェジは2013年のドラマ『じゃがいも星 2013QR3』でデビュー。その後、『花郎＜ファラン＞』『サイコだけど大丈夫』『無法弁護士～最高のパートナー～』、映画『ワーニング その映画を観るな』『不夜城の男』『君だけが知らない』などに出演し、人気女優として活躍した。

（写真提供＝B-WAVEエンターテインメント）ソ・イェジ

順調にキャリアを積み重ねていたが、2021年に元恋人で『愛の不時着』などに出演した俳優キム・ジョンヒョンへの精神的虐待疑惑をはじめ、複数の疑惑が浮上。これを受けて活動を自粛した。

その後、2022年のドラマ『イブの罠』で復帰し、2024年にはサブライムと専属契約を締結。さらに今年1月には舞台『死の賛美』に出演し、悲運のソプラノ歌手ユン・シムドク役を演じるなど、活動の幅を広げている。

なお今回の専属契約は、ソ・イェジにとって5社目の所属事務所となる。

メイド・イン・チャンエンターテインメントで芸能活動をスタートさせた後、キングエンターテインメント、ゴールドメダリスト、サブライムを経て、今回B-WAVEエンターテインメントと新たな縁を結んだ。

◇ソ・イェジ プロフィール

1990年4月6日生まれ。2013年のドラマ『ジャガイモ星』でデビュー。『夜警日誌』『ラスト・ゲーム～最後に笑うのは誰だ?!』『パパはスーパースター!?』『ファンタスティック・クラブ』『君を守りたい～SAVE ME～』などに出演。2020年のドラマ『サイコだけど大丈夫』で、強烈な絵本作家コン・ムニョンを演じたことでブレイクするも、2021年に元恋人で俳優のキム・ジョンヒョンを精神的虐待していた疑惑などが囁かれ、活動を休止。2022年のドラマ『イブの罠』で復帰したが、2023年11月に事務所を退所。2024年6月25日に芸能事務所SUBLIMEとの契約を発表した。

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