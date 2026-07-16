BTS・JIN、思わず二度見する“超小顔”ショット公開「信じられないくらいハンサム」 | RBB TODAY

BTSのJINが、抜群のビジュアルでファンを魅了した。

7月15日、JINは自身のインスタグラムを更新し、近況を伝えた。

【写真】JIN、“超小顔”ショット「信じられないくらいハンサム」

公開された写真には、自身の顔よりも大きなサイズのピザを手に、お茶目なポーズを決めるJINの姿が収められている。

なかでも注目を集めたのは、ピザの大きさと対照的なJINの小さな顔だ。ピザ1切れで顔全体が隠れてしまいそうなほどの“超小顔”ぶりが、ファンを驚かせた。整った顔立ちと透き通るような美肌が際立ち、唯一無二のオーラを放っている。

ネット上では、「本当にかわいい」「信じられないくらいのハンサム…」「彼氏ショットだ」「ピザが大きいの？それとも顔が小さいの？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝JIN Instagram）

なお、BTSは現在、ワールドツアー「ARIRANG」を開催中。7月17日・18日（現地時間）にフランス・パリで公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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