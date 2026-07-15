昨年はIVE・StrayKids・ENHYPENらが出演…「ゴールデンディスクアワード」、2027年1月にベトナムで開催決定 | RBB TODAY

ベトナム・ハノイで「第41回ゴールデンディスクアワード」が開催される。

7月15日、「ゴールデンディスクアワード」の主催・主管会社HLLは、「『第41回ゴールデンディスクアワード』を2027年1月にベトナム・ハノイで開催する」と発表した。

【写真】ENHYPEN、「ゴールデンディスクアワード」で6年連続受賞！

同授賞式がベトナムで行われるのは今回が初めてで、海外開催は8回目となる。「ゴールデンディスクアワード」は、1年間に音楽ファンから大きな支持を集めた韓国の大衆音楽を選定し、その年の音楽界を総括するイベントだ。

毎年、豪華な出演者をはじめ、同授賞式でしか見られない特別なパフォーマンスやステージ、受賞結果などで大きな話題を集めている。

（画像＝「ゴールデンディスクアワード」主催・主管会社HLL）

「第40回ゴールデンディスクアワード」には、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、NCT WISH、ENHYPEN、ALLDAY PROJECT、BLACKPINK・ジェニー、CORTISら、計18組のK-POPアーティストが出演し、華やかなステージを披露した。

なお、授賞式の日程や会場、出演ラインナップなどの詳細は、今後順次公開される予定だ。

■【写真】Stray Kidsメンバー、日本で見せた“トップアイドル”の輝きた！」

■【写真】「大阪に聖地増えた」ENHYPEN・ソヌ、プライベートSHOT

■【写真】IVE・レイ＆ユジン、USJに降臨！日本満喫オフショット