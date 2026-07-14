イトゥク＆ヒチョルのユニット「SUPER JUNIOR-83z」、新曲『Promise』が世界10地域のiTunesチャート1位に！ | RBB TODAY

SUPER JUNIORのイトゥクとヒチョルの新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」が、世界の音楽ファンから熱い反響を得ている。

「SUPER JUNIOR-83z」は7月13日に新曲『Promise』をリリースし、青春ドラマ仕立てのMVを公開した。

【画像】「解散の危機だった」ヒチョルが告白

新曲『Promise』は、1990年代から2000年代初頭のノスタルジーを呼び起こすバンドサウンドを基調とした楽曲だ。パワフルで爽快感のあるボーカルと、韓国語の歌詞で綴られた率直な告白が絶妙に調和し、リスナーに爽やかで力強いエネルギーを届ける。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

また、当時の切ない感性を再現した映像美の中に「SUPER JUNIOR-83z」ならではの愉快な友情物語を盛り込んだMVは、上の世代には深い懐かしさを、若い世代には新鮮な魅力を伝え、世代を超えた共感を生み出した。

グローバルチャートでも目覚ましい成果を収めている。SUPER JUNIOR-83zは1stミニアルバム『Promise』で、香港、インドネシア、マカオ、マレーシア、パラグアイ、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムなど、世界10の国と地域のiTunesトップアルバムチャートで1位を獲得し、グローバル人気を改めて証明した。

幸先の良いカムバックを飾った「SUPER JUNIOR-83z」は、7月18日にMBC「ショー！K-POPの中心」に出演し、エネルギッシュなライブステージを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

■【写真】イトゥク、まさかの女性化に「美人すぎ…」の声

■【写真】ヒチョル、11年ぶりに“元妻”と再会!?

■【写真】SUPER JUNIOR、検索トレンド1位に不仲説が上がったワケ