ZB1ソン・ハンビン、“2年連続”ダンスサバイバル番組のMCに抜擢！現役アイドルならではの視点で熱戦を届ける | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、2年連続でダンスサバイバル番組のMCに起用された。

ソン・ハンビンは、8月18日に初放送を迎えるMnetのダンスサバイバル番組『STREET WORLD FIGHTER：Directors' War』のMCを務める。

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『STREET WORLD FIGHTER：Directors' War』は、『STREET WOMAN FIGHTER』を皮切りに韓国でダンスブームを巻き起こした、Mnetオリジナルダンスサバイバルシリーズの新プロジェクトだ。これまでのシリーズが、ワールドクラスのダンサーたちによるバトルに焦点を当ててきたのに対し、今シーズンでは振付の創作だけでなく、動線やステージ演出まで手掛けるパフォーマンスディレクターが主役となり、熾烈な作品対決を繰り広げる。

（写真提供＝Mnet）

ソン・ハンビンは、昨年放送された『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に続き、再びMnetのダンスシリーズでMCを務めることになった。ZEROBASEONEのリーダーであり、卓越したパフォーマンス力でも高く評価されてきた彼は、現役K-POPアーティストならではの高い理解度を生かし、番組の緊張感と現場の熱気を生き生きと伝える予定だ。

MC発表とあわせて公開されたポスターも、初放送への期待を高めた。プリズムのように交差する光を活用した洗練された演出のなか、ソン・ハンビンは一段と深みを増した眼差しとカリスマ性で視線を引きつけている。最高のパフォーマンスディレクターを決める競争の中心で、参加者たちの熾烈な勝負を進行するMCとして、どのような活躍を見せるのか注目が集まる。

初放送を控え、ソン・ハンビンは「ダンスを愛する者として、再びMCを務めることができて本当に光栄です。視聴者の皆さんに現場の楽しさと緊張感をしっかりと伝えられるよう、今回も全力を尽くします」と伝えた。

続けて「『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』を改めて細かく見直しながら、トーンや呼吸の取り方をたくさん研究しました。番組のエネルギーと現場の雰囲気を、より鮮明に伝えるために多くの準備をしました」とコメント。撮影中には制作陣に「仕事の満足度は本当に最高です」と話すほど、番組への愛情を示していたという。

今シーズンならではの魅力についても言及した。ソン・ハンビンは「これまではダンサーのダンスやバトルが生み出すドーパミンが強かったが、今回はパフォーマンスディレクターのひらめきに満ちたアイデアやステージ構成そのものが大きな見どころになります。本当に驚くような作品がたくさん登場します」と自信を示した。

普段からパフォーマンスディレクターたちと密接に仕事をしてきただけに、今回の番組はソン・ハンビンにとっても特別な意味を持つものとなった。彼は「パフォーマーの立場からすると、専門的な視点を加えてくれるディレクターの存在は心強く、新たなインスピレーションを得ることができます。最高のステージを一緒に作り上げていく過程が、何よりも大切だと思います」と語った。

撮影を通じて受けた刺激も大きかったという。ソン・ハンビンは「ディレクターたちがシグネチャーダンスを新たに再構成するミッションを見て多くのインスピレーションを受けました。コンテンポラリースタイルについても改めて知ることができ、出演者たちの大会映像まで自分で探して見るほど印象的でした」と伝えた。

最後に「今年もMCとしてご挨拶できることに感謝しています。現場の熱気をそのまま伝えられるよう努力したので、『STREET WORLD FIGHTER：Directors' War』と僕、ソン・ハンビンにたくさんの関心と愛をお願いします」と本放送への視聴を呼びかけた。

なお、Mnet『STREET WORLD FIGHTER：Directors' War』は、8月18日午後10時にMnetとtvNを通じて初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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