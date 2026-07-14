上田綺世＆渡辺剛と同僚の韓国代表MFがステップアップへ、CL優勝クラブ行きが「事実上確定」 | RBB TODAY

日本代表・上田綺世の同僚がステップアップを果たしそうだ。

韓国代表MFファン・インボムの移籍が現実味を帯びてきた。

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ポルトガルメディア『A Bola』は7月14日（日本時間）、「ファン・インボムのFCポルト移籍は事実上確定しており、年俸も決定した。移籍交渉は順調に進んでいる」と報じた。

続いて、「欧州ではルビン・カザン（ロシア）、オリンピアコス（ギリシャ）、ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）などでプレーしてきたファン・インボムは、中盤の複数ポジションをこなせる選手で、本職はセントラルミッドフィルダーだ」と紹介している。

（写真提供＝韓国サッカー協会）ファン・インボム

FCポルトはポルトガル屈指の強豪クラブで、ジョゼ・モウリーニョ監督が率いた2003-2004シーズンにUEFAチャンピオンズリーグを制覇したほか、同大会の前身であるチャンピオンズカップでも1986-1987シーズンに優勝している。現在のフランチェスコ・ファリオーリ監督がファン・インボムを高く評価していると伝えられており、年俸は150万ユーロ（約2億8000万円）とみられている。

ファン・インボムは2019年にMLSのバンクーバー・ホワイトキャップスで海外キャリアをスタート。その後、欧州各国で経験を積み、2024年からは上田綺世、渡辺剛も所属するオランダのフェイエノールトでプレーしている。

韓国代表でも中心選手へと成長し、2026年北中米W杯ではグループリーグ初戦のチェコ戦（2-1勝利）で1ゴール1アシストを記録。チームの勝利に大きく貢献した。

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