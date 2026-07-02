「尊い…」ALPHA DRIVE ONE・ジュンソ、横浜公演の思い出を公開！“日本語コメント”にファン感激 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（ALD1）のジュンソが、横浜公演の思い出を公開した。

ジュンソは最近、ALPHA DRIVE ONEの公式インスタグラムを更新し、「横浜での思い出」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】「尊い…」ジュンソ、横浜公演の思い出を公開

公開された写真は、6月26日から28日の3日間にわたり開催された「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR［STAR ROAD］in YOKOHAMA」の舞台裏を収めたものだ。

ジュンソは、楽屋でロールケーキを食べたり、公演会場の客席に座ってカメラに向かって手を振ったりと、自然体な魅力を見せた。

投稿を見たファンからは「かっこいい」「思い出を共有してくれてありがとう」「尊い…」「優しさがしみる」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ALPHA DRIVE ONE公式Instagram）ジュンソ

なお、横浜公演を成功裏に終えたALPHA DRIVE ONEは、7月11日に香港・AsiaWorld-Expo Arenaで、アジアツアーの熱気をつないでいく予定だ。

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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