まるでプリンセス…IVE・ウォニョン、“美脚”あらわなミニワンピ姿でイベント出席！可憐な微笑みにキュン | RBB TODAY

IVEのウォニョンが、プリンセスのように可憐なオーラで視線を独占した。

6月30日、ウォニョンはソウル・龍山（ヨンサン）区で開催されたスキンケアブランド「Dr. Althea」のイベントに出席した。

【写真】ウォニョン、“美脚”あらわなミニワンピ姿

この日、ウォニョンはホワイトのミニワンピースを身にまとい、会場に登場。胸元に施されたバラの刺繍が華やかなアクセントとなり、清楚で可憐な雰囲気を際立たせた。

また、ミニ丈のワンピースからは持ち前の美脚がスラリと伸び、上品な微笑みと人形のようなビジュアルで会場の視線を一身に集めた。

なお、ウォニョンが所属するIVEは、6月24日に東京ドームで「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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