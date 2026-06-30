NCT・ユウタ、素肌のぞく“ワイルド”スタイルにファン悶絶 「妖艶すぎる」「言葉でない」 | RBB TODAY

ユウタは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ユウタが表紙を飾ったファッション誌『JJ』創刊50周年記念号のオフショットだ。

【写真】ユウタ、素肌のぞく“ワイルド”スタイル

ユウタは、ブラックのレザージャケットに同系色のハットを合わせ、ダークでワイルドな雰囲気を演出。胸元を大胆にのぞかせたスタイリングに、クロスモチーフのアクセサリーを重ね、ロックな魅力を際立たせている。

投稿を見たファンからは、「めっちゃカッコいい」「妖艶すぎる」「美しすぎて言葉でない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

なお、ユウタが所属するNCT 127は、8月14日（現地時間）に米ロサンゼルスで開催される『KCON LA 2026』に出演する予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。

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