チューリップテレビアナ・丸山穂乃果、東大時代のチア姿公開 | RBB TODAY

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チューリップテレビアナ・丸山穂乃果、東大時代のチア姿公開

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　チューリップテレビアナ・丸山穂乃果が自身のXを更新し、東京大学時代に取り組んでいたチアリーディングの写真を公開するとともに、能登半島の復興を願いエールを送るための力強い決意を綴り、注目を集めている。

　丸山は大学時代に東京大学応援部でチアリーディングに打ち込んでいたと明かし、その上で苦しいときこそ「ここで踏ん張って！」と前を向く姿勢を大切にしてきた彼女は、現在の仕事においてもその精神を継承し、前に向かって頑張るすべての人を応援したいと語っている。

　​また、能登半島地震の復興を願い、苦境にある人々にエールを送りたいという「初心」を改めて強調。かつてグラウンドで声援を送っていた時のように、自身の仕事を通じて全力で取り組んでいくという熱い意気込みを語った。その誠実でひたむきな姿勢に、多くのファンから応援の声が寄せられている。

※チューリップテレビアナ・丸山穂乃果、東京大学時代で取り組んでいたチアリーディングの写真を公開


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