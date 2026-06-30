 村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY
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村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！

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村重杏奈（写真は公式Xから）※所属事務所に許諾を得ています
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　元HKT48でタレントの村重杏奈が自身のSNSを更新し、新たなヘアスタイルを披露した。

村重杏奈（写真は公式Xから）※所属事務所に許諾を得ています

　公開されたのは「おだんごげ」とのコメントが添えられた2枚のオフショット。高い位置でまとめたお団子ヘアに、肩のラインが際立つオフショルダー風のトップスを着用しており、美しいデコルテと透明感あふれる肌が際立つショットとなっている。

村重杏奈（写真は公式Xから）※所属事務所に許諾を得ています

　この投稿には、ファンから「スベスベのお肌がきれい」「どんどん綺麗になっていく」といった称賛の声が殺到。「おだんごげ」という独特なネーミングセンスと、洗練されたビジュアルのギャップに、多くのファンが魅了されているようだ。モデルやタレントとして活動の幅を広げる村重のプライベート感あふれる姿に注目が集まっている。

※村重杏奈、おだんごげヘアの公開ショット


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村重杏奈の韓国アイドル風メイクが可愛いと大好評！「可愛すぎて携帯ふっとびました」 | RBB TODAY
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村重杏奈がインスタグラムで韓国アイドル風メイクを披露。有名メイクアップアーティスト・ウォンジョンヨ先生によるポイントメイクで、涙袋や長いまつげ、淡いピンクチークが強調された可愛らしい仕上がりが話題となり、ファンから絶賛のコメントが寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/25/249832.html続きを読む »

村重杏奈、マシュマロボディー？からのショットに「かわいすぎ」の声 | RBB TODAY
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村重杏奈がInstagramを更新し、CanCam8月号のバストケア特集のショットを公開。マシュマロのような柔らかな雰囲気とウェーブヘアの近影に、ファンから「かわいすぎ」と好評を得ている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/23/249741.html続きを読む »
《iilii》

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