村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY

元HKT48でタレントの村重杏奈が自身のSNSを更新し、新たなヘアスタイルを披露した。
公開されたのは「おだんごげ」とのコメントが添えられた2枚のオフショット。高い位置でまとめたお団子ヘアに、肩のラインが際立つオフショルダー風のトップスを着用しており、美しいデコルテと透明感あふれる肌が際立つショットとなっている。
この投稿には、ファンから「スベスベのお肌がきれい」「どんどん綺麗になっていく」といった称賛の声が殺到。「おだんごげ」という独特なネーミングセンスと、洗練されたビジュアルのギャップに、多くのファンが魅了されているようだ。モデルやタレントとして活動の幅を広げる村重のプライベート感あふれる姿に注目が集まっている。
村重杏奈の韓国アイドル風メイクが可愛いと大好評！「可愛すぎて携帯ふっとびました」 | RBB TODAY
村重杏奈がインスタグラムで韓国アイドル風メイクを披露。有名メイクアップアーティスト・ウォンジョンヨ先生によるポイントメイクで、涙袋や長いまつげ、淡いピンクチークが強調された可愛らしい仕上がりが話題となり、ファンから絶賛のコメントが寄せられた。
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