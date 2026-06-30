村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY

元HKT48でタレントの村重杏奈が自身のSNSを更新し、新たなヘアスタイルを披露した。

村重杏奈（写真は公式Xから）※所属事務所に許諾を得ています

公開されたのは「おだんごげ」とのコメントが添えられた2枚のオフショット。高い位置でまとめたお団子ヘアに、肩のラインが際立つオフショルダー風のトップスを着用しており、美しいデコルテと透明感あふれる肌が際立つショットとなっている。

村重杏奈（写真は公式Xから）※所属事務所に許諾を得ています

この投稿には、ファンから「スベスベのお肌がきれい」「どんどん綺麗になっていく」といった称賛の声が殺到。「おだんごげ」という独特なネーミングセンスと、洗練されたビジュアルのギャップに、多くのファンが魅了されているようだ。モデルやタレントとして活動の幅を広げる村重のプライベート感あふれる姿に注目が集まっている。

※村重杏奈、おだんごげヘアの公開ショット