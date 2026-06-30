BTS、K-POPの枠を超えた“別格”の影響力…『ARIRANG』発売8週間で38億回再生を突破 | RBB TODAY

BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』が、世界のポップスターたちを圧倒する再生記録を打ち立てた。

コアファンダムの結束力強化はもちろん、大衆性まで広げ 、史上最も成功したカムバックアルバムの一つと評価を受けている。

【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

米音楽データ集計企業「Luminate」の分析によると、『ARIRANG』は発売直後の8週間（3月20日～5月14日）、主要グローバルプラットフォームで38億回再生された。ワールドツアーによる過去楽曲のヒットまで合わせると、累計再生回数は53億回を突破。アルバムの聴取比率も中南米（27％）、北東アジア（17％）、北米（14％）、東南アジア（13％）、ヨーロッパ（12％）と、世界各地でバランスよく表れている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

タイトル曲『SWIM』は、今年リリースされた全世界の楽曲の中で初めてSpotifyで5億回再生（5月26日時点）を達成し、収録曲14トラックすべてが1億回以上再生された。アメリカ市場でのフィジカルアルバム（CD、LP）販売量は81万枚を記録し、2位と約4倍の差をつけて首位を獲得した。

ファンダムの忠誠度と大衆的関心も同時に上昇した。積極参加層（26％）、強い愛着層（15％）、スーパーファン（9％）の指標はいずれも2021年以降の最高値を更新し、強力なコアファン層を証明した。さらに、一般大衆の好感層（44％）と聴取層（32％）の指標も毎年着実な上昇傾向を見せている。

既存のK-POPの枠を超えた新たなリスナーの登場も注目に値する。Luminateは「K-POPの聴取比率は低いものの、BTSの音楽は好んで聴くHIPHOP志向の新規リスナーが流入した」とし、「彼らはBTSを認知している層の約7％を占め、ヒスパニック・ラテン系の比率は38％に達した」と分析。このほかにも、彼らを文化的トレンドセッターとして認識する大衆層（19％）集団が新たに確認された。

これについて所属事務所BIGHIT MUSICは「今回の分析は、BTSがコアファン層の高い忠誠度を維持すると同時に、新たな消費者層を継続的に取り込み、大衆的な裾野を広げていることを示している」と評価し、「BTSは堅固なファンダムを基盤に、より多くの大衆とつながりながら裾野を拡大し続けている」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）

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