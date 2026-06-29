のん、鮮やかブルーコーデの夏らしいスタイリング披露！ | RBB TODAY

俳優・アーティストとして活動するのん（32）が27日、ブログを更新し、ファッション誌『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショットを公開した。

のんは「かろやか」と題したブログ投稿で「オフショット」とシンプルにつづり、鮮やかなブルーのノースリーブワンピースに同系色のサンダルを合わせた夏らしいスタイリングを披露。

公開された写真では、青空とヤシの木を背景に風を受けてスカートをなびかせるショットや、凛とした表情でカメラを見つめるカットなど、さまざまな表情が収められている。

『ELLE JAPON』公式HPでは「今回は、Tory Burchの新作カプセルコレクションをまとった撮影に参加しました」と明かされており、「新作のサマーバッグやサンダルとともに、夏らしい爽やかな魅力が詰まった素敵なショットをお届けしています」と紹介。

この投稿にはファンから「どれも夏を感じるような、いい写真♪」「ブルーが鮮やか」「青空にブルーののんちゃん！ナイス」「眩しくて夏」「青いノースリーブが良く似合ってます」「すごくキレイで、カワイイ」など多数の絶賛コメントが寄せられており、夏らしい爽やかな魅力がファンの心を掴んでいる。

※のん、ブログを更新。ファッション誌『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショット