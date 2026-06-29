のん、鮮やかブルーコーデの夏らしいスタイリング披露！ | RBB TODAY

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のん、鮮やかブルーコーデの夏らしいスタイリング披露！

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　俳優・アーティストとして活動するのん（32）が27日、ブログを更新し、ファッション誌『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショットを公開した。

　のんは「かろやか」と題したブログ投稿で「オフショット」とシンプルにつづり、鮮やかなブルーのノースリーブワンピースに同系色のサンダルを合わせた夏らしいスタイリングを披露。

　公開された写真では、青空とヤシの木を背景に風を受けてスカートをなびかせるショットや、凛とした表情でカメラを見つめるカットなど、さまざまな表情が収められている。

　『ELLE JAPON』公式HPでは「今回は、Tory Burchの新作カプセルコレクションをまとった撮影に参加しました」と明かされており、「新作のサマーバッグやサンダルとともに、夏らしい爽やかな魅力が詰まった素敵なショットをお届けしています」と紹介。

　この投稿にはファンから「どれも夏を感じるような、いい写真♪」「ブルーが鮮やか」「青空にブルーののんちゃん！ナイス」「眩しくて夏」「青いノースリーブが良く似合ってます」「すごくキレイで、カワイイ」など多数の絶賛コメントが寄せられており、夏らしい爽やかな魅力がファンの心を掴んでいる。

※のん、ブログを更新。ファッション誌『ELLE JAPON』2026年8月号のオフショット


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のん、透明感あふれる純白コーデで『FNS歌謡祭 夏』初出演を報告 1枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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俳優・アーティストののんが7月1日放送のフジテレビ系音楽特番『2026 FNS歌謡祭 夏』に初出演することを報告。ヒグチアイ書き下ろしの「荒野に立つ」を歌う予定で、ファンからは初出演を祝福するコメントが多数寄せられている。 のん、透明感あふれる純白コーデで『FNS歌謡祭 夏』初出演を報告 1枚目の写真・画像
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のん、スゴすぎる満開のバラとのショット公開！ファン「雰囲気良すぎ」「素敵な写真」と驚き | RBB TODAY
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俳優ののんが満開のバラが咲く庭園で撮影した近影をブログで公開。ベージュのワントーンコーデで、多彩な表情を見せる姿にファンから「バラに負けない美しさ」など絶賛のコメントが寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/13/247735.html続きを読む »
《iilii》

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