ME:IのSUZUが神宮球場で初始球式、ピンクのユニフォーム姿で堂々投球！ | RBB TODAY

ガールズグループME:Iのメンバー・SUZUが28日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ VS 中日ドラゴンズの試合「Swallows LADIES DAY 2026」で、自身初となる始球式に登場した。

SUZUはヤクルト球団の淡いピンク色のレディースデー限定ユニフォームにスタイリッシュなデニムを合わせた爽やかなコーディネートでグラウンドに姿を現した。ユニフォームの背中には自身の名前と背番号31番が刻まれており、始球式前のインタビューでは「淡いピンクで可愛くてお気に入りです。メンバーカラーがピンク(パステルピンク)なので、すごくうれしいです」と喜びを語った。

©ヤクルト球団

大役を前に「とても緊張していますが、ストライクを目指して頑張ります！」と意気込みを見せたSUZU。いよいよマウンドに上がると、球場全体に丁寧に挨拶し、キャッチャーのミットを真っ直ぐに見つめて渾身の一球を放った。

ボールは少し左側へ逸れてワンバウンドとなったものの、キャッチャーがしっかりとキャッチ。その投球に球場全体から温かい拍手と歓声が送られると、SUZUはホッとした表情を浮かべ、最後は球場の全方向へ感謝の礼を尽くしてマウンドを後にした。SUZUのピュアでエネルギー溢れる姿は試合前の神宮球場を大いに盛り上げ、「LADIES DAY」にふさわしい華やかな幕開けとなった。

SUZU©LAPONE GIRLS

また、7月26日の広島戦では、ME:Iメンバー全員による試合前パフォーマンスおよびファーストピッチセレモニーへの出演が決定しており、SUZUは「全力のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります！」と満面の笑みで意気込みを語った。

©LAPONE GIRLS

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ME:Iは8月から東京・宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定しているほか、8月5日には4TH SINGLE『花咲く道』のリリースも控えており、今後の活躍にも注目が集まっている。