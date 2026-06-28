残酷な時の流れ…韓国で活動できない元東方神起・ユチョン、日本での激やせ姿に心配の声 | RBB TODAY

東方神起の元メンバー、ユチョンの大きく痩せた近況が、再び話題になっている。

去る6月26日、ユチョンは自身のSNSを通じて日本語で「昨日は皆んな本当にありがとうございました」などの文章とともに、複数枚の写真を公開した。

【写真】ユチョン、日本での激やせ姿

公開された写真には、日本でファンと対面したユチョンの姿が収められている。彼は、ステージ上でマイクを握り、明るい笑顔を浮かべながらファンと交流し、晴れやかな表情で会場の雰囲気を作った。

特に、控え室で撮影された写真では、以前よりも一層痩せた姿が目を引いた。おでこを出した金髪姿にドット柄のシャツと黒色のパンツを合わせた彼は、壁に寄りかかってカメラを見つめた。腕に刻まれたさまざまなタトゥーとともに、痩せた頬や細い輪郭があらわになり、ときの流れを感じさせた。

（写真＝ユチョンInstagram）

これに先立ち、ユチョンは6月初めにSNSを通じて日常を公開した際も、痩せた姿で話題になっていた。

これを見たファンは、「健康管理に気をつけてほしい」「かなりやつれて見える」「それでも明るい姿でよかった」といった反応を見せ、心配をあらわにした。

なお、ユチョンは2019年に覚醒剤使用の容疑で、懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡された。当時、彼は容疑を否認して記者会見を開いたものの、その後、容疑が事実とされた。現在は日本を中心に活動を続けている。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

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