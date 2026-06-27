小森香乃、初のグラビアDVDでお風呂シーンに挑戦「ちょっと大人っぽい表情になっていたりも」 | RBB TODAY

グラビアアイドルの小森香乃が27日、都内にて1stDVD「純白の17歳」（リバプール／コペル）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

小森香乃【写真：竹内みちまろ】

小森香乃【写真：竹内みちまろ】

小森香乃【写真：竹内みちまろ】

小森香乃【写真：竹内みちまろ】

小森香乃【写真：竹内みちまろ】

同作は、集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテストで「制コレ24」で選ばれた小森の初のグラビア映像作品。沖縄で撮影を行い、純真さを象徴する純白ビキニ、無邪気な麦わら帽子姿、さらに特技のバレエも披露し見どころの詰まった作品となっている。

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

DVDが完成した感想を尋ねられると、「グラビアの姿が動画に収められていることがほんとうに嬉しいです」と声を弾ませた。11年間習っているバレエのシーンも収録されており、「注目してほしいポイントです」とアピールした。

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

小森香乃「純白の17歳」（C)2026 Liverpool

チャームポイントは「目」で、目力があると言われることが多いそう。「グラビアのときは目の力の入れ方を意識して撮影しています」と語った。

「背伸びをして撮影したシーンは？」との質問には、「お風呂でのシーンが初めてだったのですが、ちょっと大人っぽい表情になっていたりもするので、そこも見てほしいです」と回答。「紫色のビキニでシャワーを浴びたり、泡で体を洗ったり、プカプカ浮いたりしています」と説明。「『お風呂でブクブクして』と言われたのですが、全然できませんでした。繕ったところだけではなく、素の部分も入ってるので、すごくいいなと思います」と笑顔を弾けさせた。