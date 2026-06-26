 柏木由紀、AKB48卒業後の変化を明かす「実家に帰りやすくなった」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

柏木由紀、AKB48卒業後の変化を明かす「実家に帰りやすくなった」

エンタメ その他
注目記事
柏木由紀【写真：竹内みちまろ】
  • 柏木由紀【写真：竹内みちまろ】

　タレントの柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新し、「AKB48を卒業して大きく変わったこと」と題した動画を公開。グループ卒業後の生活の変化について明かした。

　動画の中で柏木は、「スケジュール調整がしやすくなった」「管理がしやすくなった」と卒業後の大きな変化を告白。AKB48在籍時は、前日に「朝8時からコンサートのリハーサル」といった翌日の予定が決まることも珍しくなかったと振り返り、多忙なアイドル時代を明かした。

　一方で現在は、「美容も月に1回行けるし、実家にも帰りやすくなった」とコメント。さらに「親知らずを抜きたいから5日間休みましょう、ということもマネージャーと相談して決められる」と笑顔で話し、仕事とプライベートの予定を自分で組み立てられるようになった喜びを語った。

　動画を見たファンからは、「アイドルってこんなに大変なんだ」「卒業して少し余裕ができてよかった」「今の働き方のほうが健康的で安心」といった驚きや応援のコメントが寄せられている。

※柏木由紀、YouTubeチャンネル更新「AKB48を卒業して大きく変わったこと」


リヒトラブ myfa 推し活 ぬいぐるみ デコレーションボックスポーチ パウダーブルー A3306-14
￥1,091
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

高橋 手帳 2026年 4月始まり B6 ウィークリー シャルム 1 ネオブラック No.631
￥2,268
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

柏木由紀、AKB48卒業を決心した!?思い出の地・ららぽーと豊洲で新曲発売イベント開催︕ | RBB TODAY
画像
柏木由紀が5年3カ月ぶりとなるソロシングル「シアワセ記念日」を6月17日にリリースし、ららぽーと豊洲にてリリースイベントを開催した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/18/249514.html続きを読む »

柏木由紀、5年3ヶ月ぶりにシングルリリース！「AKB卒業後、初のソロシングル」に期待集まる | RBB TODAY
画像
柏木由紀がAKB48卒業後初のソロシングルを6月17日にリリースすることを発表した。5年3ヶ月ぶりのシングル発売となり、本人作詞のカップリング曲が含まれる予定。ファンからの期待が集まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/09/246335.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top