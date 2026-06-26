柏木由紀、AKB48卒業後の変化を明かす「実家に帰りやすくなった」 | RBB TODAY

タレントの柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新し、「AKB48を卒業して大きく変わったこと」と題した動画を公開。グループ卒業後の生活の変化について明かした。

動画の中で柏木は、「スケジュール調整がしやすくなった」「管理がしやすくなった」と卒業後の大きな変化を告白。AKB48在籍時は、前日に「朝8時からコンサートのリハーサル」といった翌日の予定が決まることも珍しくなかったと振り返り、多忙なアイドル時代を明かした。

一方で現在は、「美容も月に1回行けるし、実家にも帰りやすくなった」とコメント。さらに「親知らずを抜きたいから5日間休みましょう、ということもマネージャーと相談して決められる」と笑顔で話し、仕事とプライベートの予定を自分で組み立てられるようになった喜びを語った。

動画を見たファンからは、「アイドルってこんなに大変なんだ」「卒業して少し余裕ができてよかった」「今の働き方のほうが健康的で安心」といった驚きや応援のコメントが寄せられている。

※柏木由紀、YouTubeチャンネル更新「AKB48を卒業して大きく変わったこと」