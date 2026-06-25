TOMORROW X TOGETHER、「オリコン上半期ランキング2026」TOP10入り！日本人気を再証明 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本での揺るぎない人気を証明した。

TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』が、「オリコン上半期ランキング2026」のトップ10に名を連ねた。

【写真】ヨンジュン、原宿に出没!?「かっこよすぎ」

6月25日、オリコンが発表した「上半期ランキング2026」によると、彼らの8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』は、「アルバムランキング」で7位、「合算アルバムランキング」で9位を記録した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

今年4月にリリースされた同アルバムは当時、「週間合算アルバムランキング」で1位を獲得し、日本および海外アーティストのなかで「歴代最多1位（通算14作目）」という記録を打ち立てた。

音源チャートでの好成績に加え、オフライン公演も大成功を収めた。TOMORROW X TOGETHERは、日本4都市・全8公演規模で開催されたデビュー7周年記念スペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を成功裏に終えた。本公演のチケットは早くから全席完売を記録し、圧倒的なチケットパワーを証明した。

こうした熱い日本人気を追い風に、メンバーのボムギュ、テヒョン、ヒュニンカイは、7月4日放送の音楽番組「THE MUSIC DAY 2026」（日本テレビ）に出演する。3人は日本を代表するシンガーソングライター米津玄師のメガヒット曲『Lemon』のカバーステージを披露し、グローバルファンに特別なハーモニーを届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本を満喫！

■【写真】「王子様が2人…」ボムギュ、日本の人気アイドルと2SHOT

■【写真】テヒョン、“滅ポーズ”披露「はぁ最高」「可愛すぎ」