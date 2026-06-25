ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した日本人妻、第2子妊娠中の白ワンピ姿で“うっすらDライン” | RBB TODAY

14歳年上の歌手兼俳優イ・ジフンと結婚した日本人妻のアヤネさんが、仲睦まじい家族のお出かけを公開した。

6月24日、アヤネさんは自身のSNSアカウントに複数の写真を投稿した。

【写真】アヤネさん、うっすらDライン

アヤネさんは「最近の本当の幸せは、家族みんなで公園に行って癒やされること。赤ちゃんを産む前までは公園に行く理由もなく、関心もなかったけれど、今は公園を一つずつ巡って“制覇”しているところです」とつづった。

続けて、「おすすめしてくださるソウル、またはその近郊の公園はありますか（笑）！！本格的な夏が来る前に、頑張って行かないと。＃妊娠17週 20週になる前に公園にたくさん行かなきゃ（涙）今でも体が重いです」と書き込んだ。

アヤネさんは第2子妊娠後、体調を崩して入退院を繰り返しており、多くの人々から心配の声が寄せられていた。

（写真＝アヤネさんInstagram）イ・ジフン（左）とアヤネさん

公開された写真で、アヤネさんとイ・ジフンは長女ルヒちゃんを抱きしめながら、幸せそうな家族写真を撮っている。アヤネさんは白いワンピースを着用しており、まだ大きく目立つほどではないものの、ふっくらとしたお腹のDラインがうっすらと浮かんでいる。

ネットユーザーからは「たいていの都市名に“公園”とつけて検索すれば、どこも良いですよ」「娘さん、本当にお父さんに似ていますね」など、さまざまな反応が寄せられた。

なお、アヤネさんは最近、長女ルヒちゃんに続き、妊娠中の第2子も女の子だと明かしている。

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