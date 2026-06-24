元TOKIOの山口達也がYouTubeチャンネルを開設！24日から配信スタート | RBB TODAY

元TOKIOの山口達也が23日、Xを更新。自身の公式YouTubeチャンネルを開設したことを公表した。
山口は「YouTubeチャンネルを始めます」とチャンネル解説をお知らせ。初回の配信は24日17時からと発表した。チャンネル名は『山口達也チャンネル』で、チャンネル説明には「このチャンネルでは、山口達也がさまざまな人や場所と向き合いながら、汗をかき、手を動かし、今できることに一つひとつ挑戦していく姿をお届けしていきます。とあるが、詳細は不明。山口はXに「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」と綴ったうえで「チャンネル登録、宜しくお願いします これ、言ってみたかったです」とファンに向けて登録をお願いした。
この投稿にファンからは「チャンネル開設おめでとうございます 17時から、楽しみにしています！！」「発表されたばかりなのに登録者がどんどん増えてて、初回配信が楽しみです。」「写真だけでも嬉しいのに動画でも見れるなんて嬉しすぎます！」と喜びとお祝いのコメントが寄せられている。
元TOKIO・山口達也氏、「株式会社 山口達也」設立！過去の騒動をあらためて謝罪 | RBB TODAY
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山口達也の元妻・高沢悠子、ハワイでの愛息子たちの様子明かす！次男のおふざけショットも公開 | RBB TODAY
TOKIOの元メンバー・山口達也さんの元妻で、ハワイでサロンを経営する実業家の高沢悠子さんが26日、ブログを更新。ボーイズグループ「CROSSING RAIN」としてデビューした長男・Shotaroの活動や次男のおふざけショットなどを公開し、息子たちの様子を明かした。
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