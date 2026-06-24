鈴木福、始球式で110キロの速球を投げる！「次回は125キロ目指します」 | RBB TODAY

俳優の鈴木福が23日、Xを更新。マツダスタジアムで行われた広島対巨人戦の始球式で110キロの速球を投げたことを明かした。
鈴木はカープのユニフォームを着て、マウンドで投球ポーズをとった写真をアップ。「始球式！結果はストライクならずも110キロ！」と、始球式で投げた球が110キロを出したことを報告した。鈴木は大のカープファンとしても知られており、始球式を務めるのは3年連続となる。始球式前に広島の菊池涼介選手に「何キロ投げる？」と聞かれ、「110って言っていたので、ピッタリでした笑」と宣言通りの球を投げられたと明かしている。また鈴木は2か月前から筋トレを始めているといい「もっと出る気がしているので、次回は125キロ目指してトレーニングします！！」と来年に向けての決意を語った。
この投稿にファンからは「フォーム綺麗やーん！ナイスピッチング‼︎」「名前にちなんだ背番号『29』も粋だし、思い出のグラブのお話も感動でした」「めちゃ速くて驚きました」と鈴木の投球を絶賛するコメントが寄せられている。
鈴木福＆あのW主演！人気漫画『惡の華』テレ東で2026年4月にドラマ化決定 | RBB TODAY
テレビ東京が押見修造の漫画「惡の華」を2026年4月に実写ドラマ化。鈴木福とあのがW主演し、ディズニープラスで独占配信予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/25/240013.html続きを読む »
鈴木福、“憧れ”の人気アイドルと一緒にMLB第2戦を観戦！「亀福は最高の癒し」 | RBB TODAY
鈴木福が23日、自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われたメジャーリーグベースボール（MLB）の第2戦を、現地で観戦したことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/24/227368.html続きを読む »