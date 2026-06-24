鈴木福、始球式で110キロの速球を投げる！「次回は125キロ目指します」 | RBB TODAY

俳優の鈴木福が23日、Xを更新。マツダスタジアムで行われた広島対巨人戦の始球式で110キロの速球を投げたことを明かした。

鈴木はカープのユニフォームを着て、マウンドで投球ポーズをとった写真をアップ。「始球式！結果はストライクならずも110キロ！」と、始球式で投げた球が110キロを出したことを報告した。鈴木は大のカープファンとしても知られており、始球式を務めるのは3年連続となる。始球式前に広島の菊池涼介選手に「何キロ投げる？」と聞かれ、「110って言っていたので、ピッタリでした笑」と宣言通りの球を投げられたと明かしている。また鈴木は2か月前から筋トレを始めているといい「もっと出る気がしているので、次回は125キロ目指してトレーニングします！！」と来年に向けての決意を語った。

この投稿にファンからは「フォーム綺麗やーん！ナイスピッチング‼︎」「名前にちなんだ背番号『29』も粋だし、思い出のグラブのお話も感動でした」「めちゃ速くて驚きました」と鈴木の投球を絶賛するコメントが寄せられている。

※鈴木福が始球式で110キロ投げたことを報告する投稿