驚異的なデカさ！「視線の置き場に困る…」と言わしめるクォン・ウンビの圧倒的爆裂ボディ | RBB TODAY

クォン・ウンビが圧倒的なスタイルでファンを魅了した。

クォン・ウンビは6月22日にインスタグラムを更新。

【写真】驚異的なデカさのクォン・ウンビ

「Seoul Music Awards」というコメントとともに複数の写真を投稿している。

公開された写真には、6月20日に開催された「第35回ソウルミュージックアワード」の舞台裏とみられる空間で、ポーズを取るクォン・ウンビの姿が収められている。

この日、クォン・ウンビはブラックカラーのベアトップドレスを着用。タイトなシルエットにシースルー素材が加わった大胆なデザインで、抜群のプロポーションを際立たせた。

また、肩やデコルテラインを惜しみなく披露しながらも、洗練された雰囲気を漂わせている。全身ショットではすらりとしたスタイルが目を引き、近距離で撮影されたカットでは透き通るような肌とくっきりとした目鼻立ちが印象的だ。さらに、頬に手を添えた写真では愛らしい表情を見せるなど、ステージ上とはまた異なる魅力も披露した。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

投稿を見たファンからは「本当にきれい」「スタイルがすごい」「視線の置き場に困る…」「ドレスが完璧に似合う」「目が離せない」といった反応が寄せられている。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

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